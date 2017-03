Mª Teresa Campos: "No tengo problemas con esta casa, voy a firmar una cosa nueva"

"Es absolutamente incierto que yo tenga un problema con esta casa, Mediaset España, y tengo que decir que voy a firmar una cosa nueva con la casa dentro de unos días". Con estas palabras aclara María Teresa Campos que el final de '¡Qué tiempo tan feliz!' se debe a "que la televisión tiene sus ciclos", y que el programa se despedirá "como se merece". "Yo no me voy a ir a mi casa porque nadie me ha mandado ni me quiere mandar a casa", insistía María Teresa, zanjando el asunto.