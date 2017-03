¡Rafa Mora se niega a quitarse el tatuaje que simboliza su amor por Macarena!

Rafa Mora tiene un tatuaje en el oblicuo con el símbolo de ‘Superman’ que simboliza su amor por Macarena. ‘Sálvame le ha ofrecido quitárselo con láser pero se ha negado: “Estoy muy dudoso, he recibido una llamada de Macarena por el tema del tatuaje y yo creo que realmente ella ha sido una persona muy importante (…) no es un tema que aún tengo zanjado y no lo tengo claro aún”. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan?