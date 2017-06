Chelo Gª Cortés responde a Bárbara Rey sobre su noche de amor: “Para darte asco, repetiste”

Bárbara Rey confesó en directo que había tenido “una noche de amor” con Chelo Gª Cortés. Sin embargo, tras varios conflictos, la vedette ha recordado este episodio en el programa ‘All you need is love… o no' y a Chelo no le han gustado ni sus palabras ni sus gestos: “Ayer pusiste cara de asco… Pero para darte asco, repetiste”.