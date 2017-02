Cristina Soria, de Macarena: “Tiene que volver a ganarse la confianza de Rafa”

Cristina Soria ha analizado el comportamiento de Rafa y Macarena en plena crisis. Ve a un Rafa roto y que no se esperaba nada de esto: “Se siente humillado, creo que es una persona que no se lo esperaba y que de alguna forma le han vendido”. Respecto a Macarena, piensa que no hay nada de empatía ni emoción: “Tenía un argumento muy pensado y sabía perfectamente lo que tenía que decir”, ha dicho nuestra coach. Y ha aprovechado para aconsejar a Rafa: “Tiene que ser ella la que se vuelva a ganar su confianza”.