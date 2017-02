Kiko Matamoros, de Rafa y Macarena: “Estoy convencido de que esa relación no está rota"

Kiko Matamoros ha hablado con Rafa Mora. Asegura que está muy dolido por todo lo ocurrido pero al parecer, no se ha creído de todo el ‘PoliDeluxe’: “Rafa está convencido de que ha podido tener algún tipo de contacto con su ex pero que no ha llegado a más”. Es por ello por lo que Kiko piensa que no está todo perdido: “Yo estoy absolutamente convencido de que esa relación no está rota”.