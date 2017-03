Kiko Rivera asegura que su vida ha cambiado mucho desde que se ha casado

Kiko Rivera ha concedido una entrevista en la que ha dejado claro lo que ha cambiado su vida desde que se ha casado: “Ya no me da tiempo a salir, soy más de que mis amigos vengan a casa”. También ha hablado sobre lo dura que es la fama en algunos casos: “Hay días que me apetece salir a comerme un paquete de pipas en el parque viendo a mi hija y no puedo”.