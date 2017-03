Lucía, madre de Alba Carrillo: “Mi hija no es el verdugo, es la víctima”

‘Sálvame’ nos muestra las primeras declaraciones de Lucía, madre de Alba Carrillo, antes de sentarse en el ‘Deluxe’ para hablar de lo sucedido entre su hija y Feliciano López. Asegura que la “tortura” para su hija empezó cuando se mudaron de casa, afirma que Alba estuvo 45 días “sin dormir” porque no sabía si el tenista la había dejado o no y recuerda cuando vio a su hija “ingresada” y “medicada”. “Esto que me ha hecho no tiene perdón de Dios”, ha dicho de Feliciano y aclara que su hija “no es el verdugo, es la víctima”.