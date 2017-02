Macarena: “Voy a luchar por Rafa, es el hombre de mi vida”

Macarena quiere que todo se arregle y que Rafa consiga perdonarle: “Voy a luchar por él, es el hombre de mi vida”. Asegura que está destrozada pero quiere dejarle su espacio. “Quiero que piense las cosas pero no quiero agobiarle (…) le voy a dejar tiempo”, ha dicho ella. Así mismo, él ha querido dejar claro que no vuelve con ella porque las heridas no han cicatrizado: “Hoy sería algo tóxico, no sé lo que ocurrirá en el futuro”.