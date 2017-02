La madre de Macarena: “Me gustaría que acabasen bien, a la vista está que se quieren”

‘Sálvame’ ha hablado por teléfono con la madre de Macarena, la actualmente ex de Rafa Mora, y defiende a su hija ante todo: “Ella me ha dicho que no le ha sido desleal en ningún momento (…) nadie somos perfectos”. Quiere que su hija no aparezca más en televisión y que “si tienen que hablar algo lo hagan en privado”. Además, le ha aconsejado a su hija: “Le he dicho que no le escriba tanto, que le deje y que el otro piense con tranquilidad”. Le gustaría que acabasen bien porque “a la vista está que se quieren”.