Rafa Mora, de Macarena: “No puedo estar con alguien en quien no confíe al 100%”

Ian asegura haber estado con Macarena cuando ella ya mantenía una relación con Rafa Mora y unos mensajes han provocado las dudas del colaborador de 'Sálvame'. La relación está rota "al 99%" y Rafa confiesa que aunque la quiere, ahora está "decepcionado" y es que no puede estar con una persona "a la que no idolatre" y en la que no confíe por completo.

Desde el viernes, día en que Ian y Rafa Mora se vieron las caras en el ‘Deluxe’, el colaborador de ‘Sálvame’ no ha vuelto a ver a su chica. Ian asegura haber tenido encuentros con Macarena cuando ya estaba con Rafa y el colaborador ha tomado la decisión de no responder a sus llamadas y mensajes porque necesita “desconexión”.

Kiko Matamoros ya explicó que la relación está rota al 99% y Rafa lo explica: “Quiero mucho a Macarena, pero ahora mismo estoy decepcionado”. Para él, es una chica especial pero ya habla en pasado: “He estado muy enamorado de ella”. Y es que Rafa confiesa que no puede estar con una persona “a la que no idolatre” y en la que no confíe “al 100%”: “No me enamoro solo de un físico, fue algo más”.

Pero ¿sería capaz de perdonar una deslealtad? Rafa prefiere pensar que no ha ocurrido pero, si hubiera pasado, la perdonaría “como persona” pero reitera que no podría estar con una persona en quien no confíe.

'Sálvame' quiere que la situación se aclare y, por ello, Terelu Campos ha salido con un equipo en busca de Macarena. Sin embargo, Rafa asegura no estar preparado para el reencuentro...

