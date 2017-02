¡Duelo en Sálvame! Rafa Mora le deja las cosas claras al ex de su novia

La tensión aumenta. Tras escuchar el testimonio del ex de Macarena, Rafa Mora duda de su chica y necesita que le demuestre en el 'Poli' que no le ha sido desleal. Sin embargo, Macarena ha rechazado someterse a la prueba y, mientras tanto, Ian vuelve a 'Sálvame' y Rafa le ha dejado las cosas claras: "Ya has salido en la televisión para abrirme los ojos y quitarme la venda, ya me la quitaste y a partir de ahora te pido un 20% de lo que te vayas ganando cuando salgas en la tele".