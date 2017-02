¡Inédito! Chelo Gª Cortés confiesa por qué se rompió su amistad con Bárbara Rey

Desde que se supo que Chelo Gª Cortés y Bárbara Rey tuvieron "una noche de amor", la polémica no ha cesado. Han tenido más de un desencuentro, tanto en público como en privado, y en el último Bárbara sospechó que estaba psaando información sobre ella a los colaboradores de 'Sálvame'. Ahora, la vedette asegura que Chelo ya "no existe" para ella y la aludida responde desvelando cuál fue el punto de inflexión y el comienzo del fin de su amistad: dos preguntas del 'PoliDeluxe', una a la que respondió y otra que vetó.

Cuando Bárbara Rey era centro de la polémica, envió unos mensajes a Chelo Gª Cortés que hicieron que estallara. Bárbara sospechaba que la colaboradora estaba pasado información a sus compañeros y Chelo respondía rotunda: “La que has hablado eres tú, yo jamás te he traicionado".

Bárbara Rey ha pasado semanas al margen de los medios, pero recibió el premio 'Máscara de oro' en Totana y el programa envió a Chelo como reportera. Allí, la vedette hizo oídos sordos ante las insistentes preguntas de la periodista, que se llevó siete desplantes. "Es el 'Diario Ché' más duro de toda mi vida, es una de mis mejores amigas", decía Chelo al borde de las lágrimas.

Ahora, Bárbara rompe su silencio en una llamada a 'Sálvame'. “En mi vida ya no existe, a mí misma me parece mentira que esto haya podido llegar a donde ha llegado pero sinceramente no hay vuelta atrás”, asegura Bárbara, que añade: “Sabe que se ha portado muy mal conmigo, lo ha echado todo por la borda”. Además, promete que de ella "jamás saldrá una palabra de su vida privada" y le dice: "Que no se le olvide que he sido su mejor amiga".

Además, le hace muchos reproches a la periodista. Le acusa de no apoyarle durante la enfermedad de su hermano y le recuerda que le ha dado “todas las exclusivas del mundo” y “sin cobrar”. Además, asegura que quien cobró por asistir a un plató para que se reencontraran fue Chelo y se remonta al pasado para hablar de la primera traición: “el poli que hizo en el ‘Deluxe” y tras el que la propia Bárbara confesó que Chelo y ella tuvieron “una noche de amor”.

Chelo se ha quedado sin palabras, reconoce que falló a su amiga por no atender la llamada en la que le contaba lo que le sucedía a su hermano, aunque se justifica explicando que estaba pasando por un momento complicado a nivel personal.

Pero, al margen de esto, Chelo se siente “utilizada” por su antes amiga. Es más, asegura que el principio del fin de su amistad y el comienzo de toda la polémica se remonta al año 2011. Fue por su famoso 'PoliDeluxe', en concreto, por una pregunta que vetó y que hoy, por fin, desvela. Chelo respondió a una cuestión: si había tenido algo con Bárbara Rey, dijo que no y la máquina determinó que mentía. Eligió responder a esta pregunta, pero vetó responder a la misma que le formularon previamente pero con otro nombre, el de Isabel Pantoja.

Lo hizo por varios motivos: "Fundamentalmente porque no he tenido nada con Isabel Pantoja” y porque para ella Bárbara era “importante”. Además, ha confesado que era la primera vez que se sometía al ‘Poli’ y tenía sus dudas sobre la máquina.