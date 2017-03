Chabelita vuelve a España y desmiente la polémica con su madre entre risas

Isa Pantoja ha vuelto a España tras acompañar a su madre en sus conciertos. Uno de ellos fue en Lima, ciudad en la que nació y donde ha protagonizado un reportaje en el que se reencontraba con sus orígenes. En la portada también aparece Isabel Pantoja y se dice que la cantante podría estar muy molesta con su hija. Sin embargo, Isa lo niega todo riendo: "Estaba enfadada por otra cosa, no por mí".

Durante su presencia en Lima, se vieron unas imágenes en las que Isabel Pantoja aparecía muy enfadada durante una comida. Se rumoreó que el motivo era la exclusiva de su hija en la ciudad, pero Isa Pantoja lo ha negado en su regreso a España: “Era por otra cosa, no por mí”.

“¿Con tu madre bien?”, ha insistido nuestro reportero, Sergi Ferré, e Isa asentía riendo: “Claro”, reiterando que su reportaje no ha supuesto una “ruptura”.

Isa nació en Lima y es la primera vez que visita la ciudad desde entonces pero ¿cómo se ha sentido allí? Escueta, Chabelita ha contestado: “Nada, no puedo sentir nada por un sitio que no he visto en mi vida”.

Sin embargo, según Gustavo González, la publicación en la que Chabelita hizo la exclusiva quería una foto de madre e hija y finalmente la hubo. Isa niega que haya tenido nada que ver con esta imagen pero, según el colaborador, se produjo "una acalorada discusión" entre madre e hija en la que Chabelita le habría dicho a su madre: "Tú me sacaste de bebé sin pedirme permiso”.