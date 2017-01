Carmen nos cuenta cómo fue la reunión tras la que Toño dejó de representar a Terelu

Carmen Borrego ha contado en ‘Sálvame’ cómo fue la reunión en la que comunicó a Toño Sanchís que ya no llevaría más a Terelu Campos. “Fue una reunión muy sencilla, no hubo tensión”, ha explicado la hermana de la colaboradora, “mi profesión es resolver, le dije que lo sentía pero que no me parecía bien que en ese momento llevara la imagen de Terelu cuando se le estaba cuestionando”.