Gustavo González: “Tres de mis hermanos han muerto para mí”

Tras ver este avance, el colaborador ha explicado en plató que le costó mucho dar este titular, pero se lo debe a su hermano. Cuando fue su cumpleaños, Gustavo escribió una poesía y hacía alusión a esto, “gente que viviendo no tiene vida y no son conscientes de lo que se pierden”. Al parecer, tres de sus hermanos no estuvieron junto a ellos en los últimos días: “A la gente que no estuvo ni en la agonía ni en la muerte son unos necios, no saben lo que se perdieron”.