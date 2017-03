Las pullitas de J.J. a Chelo: “Si vas a ‘Supervivientes’ no hagas un papelón”

Jorge Javier no ha parado de lanzarle pullitas a Chelo: “Si vas a ‘Supervivientes, tú que eres una persona muy fogosa… ¿Cómo vas a llevar que las manos de tu pareja no acaricien tu cuello antes de dormirte?”. Chelo ni lo ha dudado: “El ‘edredoning’ para ‘Gran Hermano’, para mí no”. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que J.J. se ha empezado a venir arriba: “Si confiamos en ti luego no hagas allí un papelón”. “Déjame por lo menos que vaya y demostrar quién soy”, ha contestado la colaboradora.