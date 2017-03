Kiko Matamoros, a Terelu Campos: “Te molesta que se le elogie a tu hermana”

Kiko Matamoros cree que a Terelu le molesta que se le elogie a su hermana Carmen, algo con lo que tanto ella como su madre están en total desacuerdo. “Yo te agradezco los elogios que le has hecho a mi hija Carmen, pero para elogiar a uno no hay que tirar a otro”, le ha defendido Mª Teresa. El comentario no le ha sentado nada bien a la colaboradora de ‘Sálvame’: “Me has tirado la mierda a mí (…) qué estupidez más gorda”.