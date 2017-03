Kiko Rivera está muy enfadado

Parece que a Kiko Rivera le están pasando factura las informaciones que apuntan a que ha conducido sin carné de conducir y arremete contra los medios en general y ‘Sálvame’ en particular: “Estos indeseables, por no llamarles otra cosa, hacen que a veces uno no tenga ganas de vivir”.

El DJ dice sentirse “deprimido” y “acosado” porque asegura que lo único que hacen es “mentir” pero acaba con una advertencia: “Aún malo tenéis que nacer de nuevo para destruirme”.