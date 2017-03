Lecquio de Mª Teresa: "Sería una pena que siga trabajando porque le falte el dinero"

El conde Lecquio ha sido uno de los principales críticos de todo lo que se ha mostrado en 'Las Campos'. En un intento por arreglarlo, ante la pregunta de Chelo García Cortés, Alessandro ha respondido que una mujer tan exitosa como Mª Teresa Campos no debería necesitar más ingresos, "a una edad hay que retirarse" afirmaba. Además Chelo ha podido hablar con Álex, el hijo que Lecqui comparte con Ana Obregón sobre la polémica del 'veto' de su padre, "el que ha tomado la decisión de no pisar un plató he sido yo, no me gustan los platós" sentenciaba el hijo.