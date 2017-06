Campanario muestra su lado más natural y "transparente" en redes sociales

María José Campanario ha mostrado su lado más natural en su cuenta de Instagram. La mujer de Jesulín ha colgado una instantánea en la que aparece con la cara lavada, sin rastro de maquillaje y con una sonrisa de oreja a oreja. Ha querido mostrar a sus seguidores que es una persona “normal y corriente” y totalmente "transparente". Así se ha descrito en la publicación: “Aquí no está el personaje, hay una persona como vosotros, y nada más, a bocajarro y con el alma abierta a quien quiera conocerme no como ‘La Campa’, sino como Mery, que es como me llaman mis amigos”.