Patiño intenta destapar el doble juego de Mark y María: “Se vieron, estaban muertos de la risa y con mucha complicidad”

Mark Hamilton ha querido defender en ‘Sálvame’ el honor de María Lapiedra como madre de sus hijas, aunque no como pareja ya que le ha engañado durante su matrimonio con Gustavo González. Mark desmiente que María tenga un trabajo oculto y critica durante al colaborador del programa por no defenderla sin titubeos: “Hacer stripteases y webcams no tiene nada que ver con lo que se está diciendo,