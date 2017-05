Paula Echevarría: "Las cosas están más tranquilas de puertas para dentro que de puertas para fuera"

Durante el photocall, contaba que cree en 'los cuentos de hadas' aunque matizando que las princesas no tienen por qué necesitar un príncipe… y se ha mosqueado ante una pregunta de un periodista: “¿Qué sientes estando a la sombra de David?”, la actriz ha pedido que desarrollen la pregunta, el periodista ha replicado que ahora tiene un protagonismo que antes no tenía y la respuesta de Echevarría no ha dejado lugar a dudas...