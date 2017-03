J.M. Ruiz: “Pepe Navarro dice que su hija Andrea no es hermano del hijo de Ivonne"

Jesús Manuel ha charlado con Pepe Navarro sobre su polémica con Ivonne Reyes y asegura que es “rotundo” en sus declaraciones: “Dice que su hija no es hermana del hijo de Ivonne Reyes”. Es más, el presentador afirma que está “seguro” de lo que está haciendo, que no tiene miedo y que aunque sabe que reabrir el caso es “complicadísimo” no tirará la toalla.