Rafa Mora, sobre el ‘Poli’ de su exnovia: “Para mí es muy importante saber la verdad”

Tras la intensa polémica, Rafa Mora asegura que no tiene “ningún tipo de relación” con Macarena, su ya exnovia. Ella se va a someter al PoliDeluxe para demostrar que no le ha sido desleal y aunque él reconoce que es importante “saber la verdad”, también apunta que salga bien o mal, el Poli no determinará que vayan a retomar la relación o no.