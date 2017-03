Tamara Gorro, sobre la gestación subrogada: “Quiero ayudar a que la ley cambie”

Tamara Gorro reconoce que se alteró durante el debate sobre la gestación subrogada en ‘Sábado Deluxe’ pero ha explicado: “Quiero ayudar a que cambie porque yo sí he podido pagarlo con ayuda de mi marido pero hay mucha gente que no puede pagar tanto dinero. Yo no sé por qué no puedo ser mamá, lo intenté muchas veces, también adoptar, pero aquí no se pone nada fácil”.