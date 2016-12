Saavedra, a Mónica: “¿Estás enferma mental? Porque te inventas todas las cosas”

El paso por la ‘Snow Week’ de Mónica Hoyos ha estado muy marcado por su ex pareja, Carlos Lozano que ejercía de presentador. Miriam está muy dolida porque Mónica nunca fue sincera en el concurso, según ella, no dejaba nada claro: “Mónica, has estado jugando todo el tiempo con el doble filo de ser la ex de Carlos para dar juego, dejabas entrever que Carlos se ponía celoso de ti y eso es muy sucio”.