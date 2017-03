Lucía Bosé, sin pelos en la lengua: "Mi hijo Miguel era guapo, ahora está en decadencia"

Lucía Bosé ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene pelos en la lengua, y esta noche no iba a ser una excepción. La actriz italiana no se ha cortado un pelo a la hora de reconocer que pese a haber sido el más guapo de la familia en sus años mozos, su hijo Miguel Bosé “ahora está en clara decadencia”, ha dicho la actriz literalmente.