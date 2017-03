Tamara Gorro: "Quise adoptar a una niña abandonada con síndrome de Down"

Tamara Gorro ha contado los duros momentos que vivió cuando intentó ser madre. Los vivió lejos de su propio país, en Portugal y Rusia, pero no se cansó de luchar por su deseo. Durante su estancia en San Petesburgo, su marido le contó que una mujer había tenido un bebé con síndrome de down. Según le contó Ezequiel, la madre iba a abandonar a la pequeña. Tamara no se lo pensó un momento y decidió adoptarla, pero se encontró con diversas trabas que no le dejaron hacer su sueño realidad. En España, tampoco pudo adoptar al igual que en Portugal o Rusia, donde tenía que cumplir unos requisitos.