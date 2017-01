Aramis asegura que si entrara en 'GH Vip' conseguiría liarse con... ¡Toño Sanchís!

La pitonisa ha dejado muy claro que lo que necesita la nueva edición de 'GH Vip' es alguien como ella, que le ponga las pilas a todos y lleve el orden a la casa. Por supuesto, los colaboradores no han dudado en pregunarle cuál sería la relación que mantendría con Toño Sanchís: "Yo conseguiría liarme con Toño, no se me resistiría".