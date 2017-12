Gustavo: “Después de estar con María volvía a casa con remordimientos”

El paparazzi comenta que él no conoce a la María de la televisión sino a María Pascual, una María cariñosa, detallista y súper sensible. Gustavo deja claro que le da lo mismo el pasado de María: “Yo no soy nadie para juzgar a nadie, aunque sí”. Gustavo confesaba que sus hijos usan de arma el pasado de María para defenderse.