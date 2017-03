Juan Elías deja a Alicia Castro por Eva Durán

Elías quiere hacer bien las cosas esta vez, se ha dado cuenta que todavía siente algo por Eva Durán: "He venido a dejarte", le dice a Alicia Castro. No le gusta la persona que es cuando está con ella, quiere intentarlo con Eva. La juez no va a permitir que la abandone y le cuenta que ha hecho lo necesario para protegerle. Ha estado en casa de su padre y ha encontrado el cadáver de Ezequiel Cortés.