La escena más tórrida de Alicia y Elías

Alicia Castro está furiosa con su marido, ha estado a punto de huir y dejar a su familia. "No puedes irte sin más, tienes una familia", le dice muy enfadada, y le pide que despierte, que vuelva a ser el hombre de antes. Pero Elías no se acuerda de nada, no es el antes, no es el marido que tenía. La tensión es máxima entre la pareja...