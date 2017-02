Eva Durán convence a Juan Elías para que no se fugue... ¡con un beso!

Elías está decidido, se va fugar para no ir a la cárcel. Tiene nueva identidad y tiene un plan de huida. Sin embargo, Eva Durán aparece para detenerle. "No puedes irte, si te vas será como aceptar que eres culpable", le dice la abogada, no puede rendirse en este momento, además ella cree que es inocente. Eva parece que no le ha olvidado del todo y le besa. Algo que parece que convence definitivamente al abogado.