Con un bote de 54.700€ en juego y por primera vez en el plató de ‘Alta Tensión’ y posiblemente en televisión, hemos vivido el cambio de look de una concursante en directo y con la única intención de darlo todo en la prueba final… “¡Momentazo!” .

Christian Gálvez ya lo tenía todo preparado para dar paso al Minuto Diabólico en el que Carmen podía alzarse con la victoria y los 54.700€ de bote, pero algo estaba pasando en el plató que le ha despistado. La concursante no dejaba de mirar hacía un lado y el presentador no ha tenido más remedio que preguntar “¿Qué te pasa con Maribel que no dejas de mirar?”.