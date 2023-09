Los retoques estéticos a los que se ha sometido la reina Letizia

La reina Letizia ha retomado la agenda institucional y no ha dejado a nadie indiferente, su nuevo look ha sorprendido y se ha convertido en tendencia. Pero no es la primera vez que revoluciona la moda y las redes, todo lo que se pone es tendencia. Lo que está claro es que la reina ha sabido evolucionar, hay numerables ocasiones en las que ha destacado por su elegancia y además, se atreve con todo, incluso con los retoques estéticos.