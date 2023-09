Lo que Alejandra Rubio dijo de Ainhoa, pareja de Gustavo: “Le hace un flaco favor”

Pepe del Real ha asegurado en ‘Vamos a ver’ que Ainhoa, pareja y hasta ahora defensora de Gustavo Guillermo, ha decidido no acudir a la nueva gala de ‘Gran Hermano VIP’. ¿El motivo? No estaría acostumbrada a las críticas y le habrían dolido en particular las de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

"La que tampoco volverá a sentarse en un debate es Ainhoa, la pareja de Gustavo...", empezaba el periodista y añadía que no se ha tomado bien “las críticas de la hija de Terelu” y habría decidido no asistir a la gala. Al parecer, “no está acostumbrada” a las críticas y al impacto mediático que pueden tener.

Eso sí, Alejandra dejaba claro que hasta el momento no considera que Gustavo haya dicho nada malo de su familia, sino que solo tiene palabras buenas. Por eso, cree que Ainhoa le ha hecho “un flaco favor” al contar cosas como que no se sentía querido siempre en la familia Campos: “Ha habido muchas cosas que no le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido. Hay momentos que es familia y otras veces que es el chófer. Y no", dijo Ainhoa en ‘GH VIP’.