Franganillo y Piqueras presentan un cómico informativo en ‘Babylon Show’: “Esta conexión me hace especial ilusión”

Pedro Piqueras visita ‘Babylon Show’ y su sucesor, Carlos Franganillo , ha querido conectar en directo desde el plató de Informativos Telecinco para desearle suerte en el programa nocturno de Carlos Latre. El dúo de periodistas ha protagonizado un divertido momento, con bromas y un tono de humor al que no acostumbra la audiencia de Informativos Telecinco.

Carlos Franganillo no se ha despedido esta noche con un clásico “buenas noches, hasta mañana”, sino que ha protagonizado un cómico momento con su antecesor, Pedro Piqueras , a propósito de su visita a ‘Babylon Show’.

“¿Qué tal? Buenas noches, vamos ahora con una conexión que me hace especial ilusión. Hablamos con leyenda de la televisión, una leyenda del periodismo. Buenas noches, Pedro Piqueras, en Informativos Babylon”, pronunciaba Franganillo desde el plató de Informativos Telecinco.

Al otro lado respondía Pedro Piqueras, ojeando una revista: “Gracias desde aquí, desde Babylon, la verdad que no sé muy bien por qué. Y es la primera vez que no se lo que me espera en los próximos minutos”.