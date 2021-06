¿Cómo consigue Nagore sentirse bien por dentro y por fuera?

Que su parte interior y exterior estén bien es maravilloso, aunque reconoce que esto es el resultado de mucho trabajo de autoestima, de autocuidado y de seguir ciertas rutinas: “Me levanto, reviso en mi Fitbit cómo he descansado y me pongo a pensar en el día. Después hago de hora y media a dos horas de yoga y meditación, que es mi brújula y me viene muy bien, y luego me preparo un súper desayuno de vikinga”.