Antonio José se sincera sobre su ruptura sentimental: "Me han roto el corazón a lo bestia"

Antonio José visita ‘Déjate querer’ para participar en una sorpresa muy especial a una fan , pero antes de esto se ha sincerado con Toñi Moreno, a quien le ha confesado lo duro que fue la llegada de la pandemia a su vida profesional: “Fue duro, pero más duro fue decirle a mi equipo que no tenía las herramientas para salir a hacer lo que nos gustaba. Eso era lo que más me dolía a mí”. También, el artista ha hablado sobre el amor y una difícil ruptura sentimental que le ha marcado.

La presentadora quiere saber más sobre la faceta más personal de Antonio José y le pregunta si es romántico cuando tiene pareja: “Soy más raro que un piojo verde. Depende del día y del momento en el que me encuentre o lo que logre sacarme la otra persona. Tiene que ser una persona que me aleje de todo, que me desordene, que no sea cuadriculada porque yo lo soy”.