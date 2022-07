Le pide a su hermano que deje sus malos hábitos: "Vas a acabar bajo tierra como sigas por ese camino"

“No vengo a reprocharte nada, solo quiero que te des cuenta de que son ya muchos años que llevas con las adicciones, papá y mamá son mayores, y lo único que queremos es estar a tu lado, no sabemos ya qué hacer. Deja tus malos hábitos, tus malos vicios , queremos que seas el Paco de siempre. Lo puedes conseguir”, es parte del mensaje de Sonia.

“Soy buena persona, pero mis adicciones me convierten en el demonio. Solo pienso en mí y hago daño a la gente que piensa y apuesta por mí”, responde Paco, y Toñi Moreno aprovecha para contar algo que Sonia le ha confesado anteriormente: “Cada vez que suena el teléfono, tiembla porque piensa que has muerto, que es la policía o guardia civil, así no se puede vivir, esto es su infierno para tu familia”. “Vas a acabar bajo tierra como sigas por ese camino”, añade Sonia.