Toñi Moreno, tras saber que Nacho Palau padece cáncer de pulmón: "La vida, a veces, pone del revés nuestros planes"

Este sábado, Telecinco ha emitido la primera entrevista de Nacho Palau t ras regresar a España y conseguir quedar en el tercer puesto de la última edición de 'Supervivientes'. El esperado reencuentro entre el ex de Miguel Bosé y Cristian, su actual pareja, se grabó tan solo 24 horas después de esta final, cuando todavía no sabía que padecía cáncer de pulmón.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", ha explicado el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', que, desde que saliera a la luz la noticia de su ingreso hospitalario, no ha dejado de recibir comentarios positivos, deseándole siempre una pronta recuperación.