La petición de Risto Mejide al programa tras la confesión de Aurora: "Me vais a poner un coche para cuando ella quiera"

El presentador no ha podido ocultar su sorpresa tras escuchar a la participante y ha tomado 'cartas en el asunto'

Aurora: "A mí me cuesta llegar a fin de mes, tengo ansiedad y estoy en tratamiento psicológico"

Risto Mejide se queda impactado con el currículum de una participante y le propone una cosa: "Debería usted presentar el programa, no yo"

En 'Demos: el gran sondeo' se ha hecho un experimento con la finalidad de ver qué podían hacer con 50 euros en un supermercado un joven de 20 años y a una mujer de 49 años. Mientras que uno llegaba a hacerse con una compra que le duraría una semana y media, la otra estiraba esa compra hasta las cuatro semanas, algo que sorprendía cuanto menos. Pero si hay algo que sorprendía además de eso era el durísimo testimonio y difícil día a día que atraviesa Aurora, la participante en cuestión. Una historia de superación en toda regla que ha hecho que Risto Mejide tome 'cartas en el asunto'.

"Que venga conmigo y compre en el supermercado", indicaba una Aurora muy segura de lo que decía. De repente, esta participante no dudaba en contar el difícil momento que atraviesa por no llegar a final de mes: "Me cuesta muchísimo... Yo tengo un nivel de ansiedad bastante grande por ello, te lo digo sinceramente. Estoy en tratamiento psicológico porque no sé cómo hacerlo".

"He llorado muchas veces..."

Y aprovechaba la oportunidad para darle las gracias al alcalde de su pueblo San José de la Rinconada (Sevilla): "El lunes entré a trabajar, a barrer las calles. Me ha dado tres meses para barrer, ¿sabes? Y si Dios quiere, este año los Reyes Magos entrarán en casa, porque hace muchísimo tiempo que no vienen. El coste es, sobre todo, psicológico. Yo he llorado muchas veces Risto, porque no sabía cómo darle de comer a mis hijos ni afrontar las ayudas. La semana pasada no tenía nada en la nevera".

Además, dedicaba unas bonitas palabras a 'Demos: el gran sondeo': "Para mí, la terapia más buena que hay es venir a este programa". "Qué bonita eres", aseguraba Risto Mejide. "Estos tres meses son 'pan para hoy y hambre para mañana'. A ver si me sale un trabajo en condiciones en el cual yo pueda sacar a mis hijos adelante", añadía Aurora. Tras este intercambio de palabras, Risto le preguntaba que dónde le gustaría trabajar y si tenía algo que decir, que aprovechara la ocasión.

La petición de Risto al programa

Por otro lado, Aurora confesaba que el hecho de acudir al programa le iba a hacer llegar un poco pillada y justa a su turno de mañana: "Un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros. Dentro de un rato me van a ver barriendo. Yo no sé cómo voy a hacerlo para barrer. Tengo que llegar a las 7.00h de la mañana". Risto Mejide sacaba su lado más humano y le preguntaba si quería abandonar en ese momento el programa: "Me vais a permitir. Me vais a poner un coche para Aurora para cuando ella quiera, que salga de este plató y se vaya para que pueda descansar un rato".