Dolores Vázquez recuerda cómo fue su detención y su primera noche en el calabozo: “Daban por hecho que era yo"

“Esto no puede estar pasando”, pensó. “Me metieron después en un calabozo, pero no me decían nada. Era como que daban por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz, ni palabra. En el calabozo, por la noche, me apagaban y me encendían la luz, abrían la mirilla... Tengo claustrofobia. Tenía frío y me acurruqué en la pared. Venían cada dos por tres pero ni si quiera me hablaban”, cuenta.