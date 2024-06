El terrible desenlace de la serie 'El Marqués': los culpables de la muerte de las cinco víctimas

“Con todos mis respetos, yo trabajo para Don Alejandro” , les dejaba claro Picazo que no se achantaba ante las amenazas y sobornos de los otros: “Si hay algo mío en esa cartera tengo derecho a saberlo”. Generando una tensión en el ámbiente insostenible que terminaba con 'El Marqués' propinando un terrible golpe con un hierro a Picazo en la cabeza que terminaba con su fallecimiento.

Rosita, que estaba vigilando todo lo que podía pasar desde la ventana veía esta terrible situación y salía corriendo para ver en qué estado estaba su marido y al ver que no reaccionaba increpaba al 'Marqués' y al resto por lo sucedido, pero lo que no se esperaban es que Curro, el trabajador que les acompañaba fuera a terminar con la vida de esta, ante los atónitos ojos de los otros dos: "¿Pero qué has hecho?".