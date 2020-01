Jorge se sincera sobre Adara y Gianmarco: "Me gustaría que fueran felices porque es una manera de demostrarle al mundo que sí se puede"

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en su blog de la revista Lecturas sobre la figura de Adara Molinero . "Lo bueno que tiene la televisión es que no deja de sorprenderme", comenzaba escribiendo el presentador. Para él, Adara se ha convertido en el personaje televisivo del año. " Es absolutamente magnética . Aparte de tener un primer plano apoteósico, desborda tanta emocionalidad que es imposible despegarse de la pantalla cuando intenta explicarnos qué o cómo se siente".

Adara intuye que lo suyo con el jovencito no podrá llegar a buen puerto

El presentador también se ha 'mojado' sobre cómo cree que será el futuro de Adara y Gianmarco. Considera que ella es la persona "madura" y que, por tanto, la exparticipante de 'El tiempo del descuento' sabe que no tendrá mucho recorrido con él: "Se lleva muy pocos años con él pero, a su lado, el italiano parece un niño ilusionado y ella una mujer madura que intuye que lo suyo con el jovencito no podrá llegar a buen puerto porque la vida es muy cabrona", explicaba.

Su historia es de las más bellas que he visto en televisión

No obstante, Jorge desea que lo suyo llegue a buen puerto porque para él, es una de las historias de amor "más bellas" que ha visto en televisión: "Esas miradas de fuego, ese debatirse entre el querer y no poder, ese exprimir hasta el infinito el tiempo que pasaron juntos en la casa porque sabían que dentro estaban alejados de sus respectivas realidades. A mí, me gustaría que Gianmarco y Adara fueran felices porque es una manera de demostrarle al mundo que sí se puede", sentenciaba el presentador.