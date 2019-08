Albert se suma al club contra Pantoja: “Sin tanta ayuda, habría abandonado el reality en la primera semana”

"Sin Pantoja, yo habría ganado el concurso"

"Todos los concursantes se arrodillaban y hacían lo que fuera para estar a su lado. Le hacían la vida más fácil, hacían que se sintiera mucho más cómoda y no tuviera que hacer casi nada", dice en la revista. En la entrevista, Albert tacha de consentida a Pantoja y confiesa que él mismo quiso ganarse de forma interesada su aprecio. "Yo al principio entré en ese juego para no ser nominado. Pasé por el aro, pero eso me generaba asco". Con estas declaraciones, Albert se une al club de 'zascas' contra la tonadillera, como antes hicieran Mónica Hoyos, Carlos Lozano o Colate.