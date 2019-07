Un amigo del parricida de Beniel: "Estaba obsesionado con su mujer y lloraba diciendo que la quería mucho"

Francisco Javier conocía bien a David,antes de suicidarse. “Estaba obsesionado con su mujer y no llegó a superar la separación. Me lloraba en el hombro diciendo que quería mucho a su mujer", cuenta.

Explica que, antes de entrar en una depresión, David 'El Cartagenero' era una persona "alegre y muy bromista". "A veces de más", dice. Además, el amigo del parricida que se quitó la vida tras matar a su hijo de 11 años en Beniel, Murcia, le contaba "lo que quería". "Nunca me dijo que fue condenado por quebrantar una orden de alejamiento".

Por último, Francisco Javier asegura que David culpaba a su suegra de su separación y dice que no era una persona agresiva. "Nadie imaginaba que pudiera hacer lo que hizo", añade. También reconoce que en varias ocasiones, el parricida uso su móvil para entrar desde Facebook en el perfil de su expareja.

La madre pidió al juez que su expareja no entrara en prisión

Cuando Laura denunció por primera vez al padre de sus hijos por perseguirla por el pueblo y acosarla con constantes llamadas no tenía la sensación de que sus hijos pudieran estar en peligro. Él fue condenado por a 6 meses de cárcel por un delito de coacciones y, al no tener antecedentes y ser una pena menor de 2 años, no ingresó en prisión.