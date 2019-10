Javi, un amigo de Jesús Mari: “Ella es una persona complicada, con cambios de humor”

La excusa que Carmen les contó a todos sus amigos era que Jesús le dijo que tenía ganas de viajar, algo que estos no acabaron de creerse ya que ni siquiera hablo con ninguno de ellos. Para que sus amigos se queden algo tranquilos, Carmen decide enviar unos mensajes desde un número supuestamente de Jesús, algo que no terminan de creerse ninguno, ya que lo que le dice no parece que sea Jesús: “Sabía que el mensaje que me mandó no lo había escrito él”. Fue tras ese mensaje cuando Javi, uno de los amigos de Jesús, decidió hablar con el resto de amigos para ir a denunciar a la Guardia Civil.