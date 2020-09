Ana Rosa, destrozada con el hombre que mató a su sobrina por estrés: "Me pongo mala, no puedo escucharlo"

Esta semana se está celebrando en Huesca el juicio por la muerte de Naiara, una pequeña de 8 años que falleció a golpeada a manos de su tío . El asesino confeso explica que lo hizo porque estaba " estresado " y t orturó a la menor durante seis horas porque no había realizado los deberes.

Antes de mostrar las imágenes de la declaraciones del hombre en el juzgado, Ana Rosa no ha podido dar paso al vídeo y ha explicado: "No puedo escucharlo, me pongo mala, cómo puede haber alguien tan malo, cómo la maldad humana puede llegar a estos límites". Luego, tras ver las declaraciones, presentadora ha añadido: "Es un torturador, es un psicópata y es un peligro para la sociedad porque disfruta haciendo el mal".