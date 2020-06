Ana Rosa critica el escupitajo de Maite a Iván: "Lo que nos faltaba por ver"

Los enfrentamientos entre los concursantes de 'La Casa Fuerte' no dejan de sorprendernos. Durante el programa de este domingo, Iván González pedía a Sonsoles Ónega que le dejase un momento para hablar. El participante de 'La casa fuerte' quiso denunciar que " Maite no sabe comportarse en las pausas publicitarias" y la acusó de haberle escupido en una de ellas durante el directo de la cuarta gala .

Iván no solo se mantuvo, sino que amenazó con abandonar: "Si el programa no toma medidas, yo me piro. Aquí o pasa un test psicológico o hay personas que no pueden estar. Lo que quiere es sacarme de quicio. Lleva así una semana. Se lleva en todas las galas insultando", decía.